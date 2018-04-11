ميليشيا الحوثى تطلق صاروخًا باليستيًا تجاه جازان السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، منذ قليل، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة جازان، حسبما نشرت شبكة «العربية» السعودية.



واعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، مساء الأربعاء، طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى، وتدمير أخرى حاولت استهداف أحد الأحياء المدنية بمدينة جازان، حسبما نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية فى نبأ عاجل.



وقال التحالف العربى: «قوات الدفاع الجوى الملكى السعودية تسقط طائرة دون طيار معادية حاولت استهداف مطار أبها الإقليمى وتدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة أحد الأعيان المدنية بجازان».



كما اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية، منذ قليل، صاروخًا فى سماء العاصمة السعودية الرياض، حسبما نشرت شبكة العربية السعودية.