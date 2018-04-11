الخارجية العراقية ترفع تحفظ الدول العربية ضد قرار التدخل التركي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن رفع تحفظ البحرين والإمارات والسعودية على قرار إدانة التدخل العسكري التركي ضد السيادة العراقية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب بحسب السومرية نيوز بشأن القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة بالدمام في السعودية، إن اجتماعات المندوبين وكبار المسئولين اتسمت بالتوافقية على معظم القضايا المطروحة على جدول الأعمال وكانت مرونة وحكمة رئاسة الجلسة لها الأثر الطيب على سير الأعمال.



أضاف محجوب، أن العراق حقق مكاسب سياسية خلال الاجتماع التحضيري لكبار المسئولين والمندوبين تتمثل برفع تحفظ دول البحرين والإمارات والسعودية على قرار إدانة التدخل العسكري التركي ضد السيادة العراقية.



وتابع أن العراق قدم مشروع قرار دعم النازحين في الدول العربية والنازحين العراقين بشكل خاص وتم التوافق عليه وكلف مجلسي وزراء السؤون الاجتماعية والصحة العرب باعداد آلية لتحقيق هذا الدعم، وتم التوافق بين الدول على أن يكون الحل للأزمات التي تعاني منها المنطقة كالأزمة الليبية واليمنية والسورية سياسيًا وعبر الحوار.