عاجل.. السعودية تعترض صاروخا فى سماء «الرياض»

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، منذ قليل، صاروخا في سماء العاصمة «الرياض»، حسبما نشرت شبكة «العربية» السعودية، في نبأ عاجل لها.



وسمع، منذ قليل، دوي انفجارين في العاصمة السعودية.