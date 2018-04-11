السجن المشدد ٣ سنوات لمتهم بالاتجار فى «الترامادول»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم محمد رجب إسماعيل "عاطل"، بالسجن المشدد 3 سنوات و100 ألف غرامة، لاتهامه بحيازة مخدر الترمادول بقصد الاتجار، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعى، وأحمد رأفت النجار، وأمانة سر، أشرف جابر، ومحمد الغلبان.



ووجهت النيابة للمتهم محمد رجب إسماعيل، حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الاتجار بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها.

