«العبادى»: العراق مستعد لمواجهة أى خطر

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على ألا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه، فيما أشار إلى استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده.



وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـ"السومرية نيوز"، إن العراق حريص على ألا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه، مشيرًا إلى أن الصراع في سوريا يجب ألا يسمح ببقاء أو انتشار داعش فى مناطق أخرى.



وأضاف الحديثي أن القوات العراقية موجودة على الحدود العراقية السورية، واتخذنا الاستعداد قرب الحدود بشأن تواجد داعش في المناطق القريبة من الحدود العراقية، وسنتصدى لأي عمل عدائي، مؤكدًا استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده.