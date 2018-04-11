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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:42 م

أدنوك الإماراتية تدرس فرصًا بقطاع المصب في الخارج مع أرامكو

شركة بترول أدنوك)
شركة بترول أدنوك)
وكالات
dostor.org/2125151

قالت مصادر مطلعة في صناعة النفط إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تجري محادثات مع عدة شركاء، من بينهم أرامكو السعودية، بشأن مشاريع مشتركة محتملة بقطاع المصب في الخارج وبخاصة في آسيا.

وتريد شركة الطاقة الوطنية المملوكة لحكومة أبوظبي زيادة طاقتها التكريرية 60 % وتعزيز إنتاج البتروكيماويات.

وتعتزم إنفاق أكثر من 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) في السنوات الخمس المقبلة بما يتضمن تعزيز إنتاج الغاز والاستثمار في أنشطة مصب عالمية حسبما ذكرت الشركة في نوفمبر.

وتريد أدنوك توسعة محفظة أنشطة المصب التابعة لها في أسواق ما زالت تشهد نمو الطلب على النفط مثل الصين والهند، وذلك لتأمين منفذ جديد لإنتاجها من الخام.

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