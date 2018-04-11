الرئيس البرتغالى على غلاف الصحيفة الرسمية المصرية

استقبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دا سوزا، اتصالًا هاتفيًا من الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأربعاء، فى نسختيها الإنجليزية والفرنسية، للحديث بشأن زيارة دا سوزا، مساء اليوم الأربعاء، إلى مصر، فى زيارة هى الأولى منذ أكثر من 24 عامًا.



وسلطت الجريدة المصرية فى نسختها الإنجليزية الضوء على زيارة رئيس الجمهورية البرتغالية بصورة رسمية لمارسيلو فى عمود صحفي.



فيما تصدرت الصورة الرسمية لزيارة ولى عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ال نهيان، غلاف الصحيفة، والذى استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء.