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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:38 م

تعرف على 5 نباتات تقلل الطاقة السلبية

تعرف على 5 نباتات
إسلام جمال
dostor.org/2125148

تستخدم النباتات عادة فى تزيين المنازل، حيث تضيف لمسة من الجمال والراحة، فبغض النظر عن كونها إكسسوارًا جيدًا للمنزل، فالكثير من النباتات تساعد فى تدفق الطاقة الإيجابية لكل أفراد الأسرة.

فيمكنك تقليل الطاقة السلبية عن طريق إضافة بعض النباتات لمنزلك، أو مكتبك، حيث قدم موقع " top10homeremedies" بعض هذه النباتات، تعرفي عليها.

«الخيزران»
هو أحد النباتات التى لا تحتاج لإضاءة كبيرة، فهذا النبات قادر على الصحة والحب والحظ فى الحياة الخاصة بك، كنوع من الطاقة الإيجابية.

نبات «مصنع المال»
هو نوع من النباتات القادرة على تدفق الطاقة الإيجابية لأفراد الأسرة كلها، حيث يجذب الحظ والثروة، لذلك أطلق عليه هذا الاسم.

كما يساعد على تنقية الهواء الملوث بالمواد الكيميائية الاصطناعية، والصادرة عن طريق الأثاث الموجود بالغرفة، حيث يطلق علية أيضًا "مصفاة الهواء".

عشبه «الحكيم»
تحتوى هذه العشبة على الكثير من الطاقة الإيجابية، حيث لها القدرة للمساعدة فى طرد المشاعر السلبية من المنزل بمجرد النظر إليها، مثل الغضب والخوف من المستقبل.

ويقوم بعض سكان أمريكا الشمالية، بطقس يسمى "التلطيخ"، حيث يقوم الأهالى بحرق حرز معشبة "الحكيم"، وذلك للتخلص من الطاقات السلبية بالمدينة.

«الريحان»
استخدم الهنود القدماء هذا النبات في العلاج للكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنقية الهواء بصورة كبيرة، وتعزيز الطاقة الإيجابية بالمكان.

ويعتبر نبات الريحان من النباتات التى تنبعث منها الأكسجين 20 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى امتصاصه الغازات الضارة مثل "ثاني أكسيد الكربون"، و"أول أكسيد الكربون".

ويساعد الريحان، في علاج كثير من الأمراض مثل نزلات البرد، والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلي علاجه مشاكل الجهاز الهضمي.

«نبات الأوركيد»
يعتبر نبات الأوركيد، من الزهور طويلة الأمد، وتأتى بأشكال وأحجام مختلفة لتتناسب مع أنواع مختلفة من الديكور الداخلي للمنزل، بالإضافة إلى رائحتها الذكية.

استخدمها الإغريق في كل البساتين، فهى جاذبة للطاقة، بالإضافة إلى أنه يحسن الطاقة داخل المنزل، ورفع الحالة المعنوية لأصحابها.

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