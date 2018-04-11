وائل علاء: «30 ليلة وليلة» يضم نخبة من نجوم الكوميديا

احتفل الفنان وائل علاء ببدء تصوير مسلسل "٣٠ ليلة وليلة" بأحد استديوهات منطقة الجيزة.



وقال وائل، فى تصريحات صحفية، إن المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم سعد الصغير، وماهى نور، ونرمين ماهر وإيمان السيد، وحسام داغر، وريم البارودي، كضيفة الشرف خلال أحداث المسلسل، ومن إنتاج شركة الكينج لصاحبها المنتج والمؤلف بلال صبرى، والمخرج إبرام نشأت.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي، ويعرض العديد من السلبيات التى تشغل المجتمع المصري وحلها بمواقف طريفة، والعمل ستكون حلقاته منفصلة وسيتم تصويره بين القاهرة والبحر الأحمر.

