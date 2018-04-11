بيان سعودى فرنسى: مكافحة الإرهاب أولوية للبلدين

أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بيانًا مشتركًا خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس التي بدأها، الأحد الماضي، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال البيان السعودي الفرنسي، إن البلدين يتشاركان في هدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تطوير شراكة اقتصادية جديدة تغطي كافة الجوانب المختلفة.



وأضاف البيان، أن البلدين قررا فتح فصل جديد وواعد في علاقتهما، مشددًا على أن زيارة ولي العهد فرصة للاحتفاء بالتاريخ الطويل من الصداقة.



وأوضح البيان أن البلدين يدعوان العالم لمحاسبة المتورطين بهجمات الكيماوي، واتفقا على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيًا، ووضعا مكافحة الإرهاب ووقف تمويله أولوية لهما، كما سيعملان على معالجة التحديات العالمية.



وأدان الجانبان الهجمات الصاروخية الباليستية للميليشيات الحوثية، واتفقا على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وصولًا لحل سياسي، كما أكدت فرنسا استعدادها لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لإيصال المساعدات.



وأكد البيان أن باريس ستشارك بمهاراتها السياحية والتراثية لمصلحة رؤية 2030، بالإضافة إلى تعاون بين البلدين حول تأمين وتنمية البحر الأحمر.



وشدد على أن تزويد إيران الميليشيات بالأسلحة أمر لا يمكن قبوله، مؤكدًا ضرورة التزام الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بالنفس.