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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:36 م

أحمد حجازى نجم ثالث حلقات برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب».. الجمعة

أحمد حجازى
أحمد حجازى
إخاء شعراوى
dostor.org/2125144

يطل نجم دفاع مُنتخب مصر أحمد حجازى، لاعب نادى ويست بروميتش الإنجليزى ولاعب الأهلي السابق، عبر الحلقة الأولى من برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب»، الذى تقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادى، ويُعرض في تمام العاشرة مساء بعد غد الجمعة على «MBC مصر».

النجم أحمد حجازي، يظهر خلال الحلقة فى إنجلترا لأول مرة، وخلال تجوله في الأماكن المُفضلة لديه هناك وترافقه كاميرا البرنامج داخل النادى، ويتحدث عن اختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم في مصر، وكيف استطاع التغلب على الصعوبات الناتجة عن ذلك، ويتحدث عن تجربة الاحتراف فى الدورى الإنجليزي وكيف استعد للمُشاركة في كأس العالم.

تُعرض حلقة أحمد حجازى من برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب»، الجمعة 13 أبريل 2018 على قناة «MBC مصر»، في الساعة العاشرة مساءً.

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