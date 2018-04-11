انفوجراف.. حصيلة دخول مصر عصر «تحليه المياه» في 3 سنوات

بحلول عام 2025، ستنتقل مصر من قائمة الدول تحت خط الفقر المائي إلى الدول تحت خط الفقر المائي الحاد، بحسب تحذير أطلقه التقرير الإقليمي الذي صدر عن المنتدي العربي للبيئة والتنمية (منظمة إقليمية غير حكومية في بيروت) عام 2013.



التحذير شمل أيضًا إشارة إلى نقص نصيب الفرد من المياه من 6 آلاف متر مياه إلى 550 مترًا فقط، وبمرور السنوات تعقدت الأزمة أكثر، وباتت مصر تقترب بشدة من خط الفقر المائي الحادي؛ بسبب دخولها في أزمة مع إثيوبيا بسبب سد النهضة.



وربما دفعت تلك الأزمات الحكومة إلى اللجوء لمصدر آخر للمياه، عبر محاولات أخيرة للدخول في عصر تحليه المياه، إذ وقعت مصر مع الكويت أمس الإثنين اتفاقًا ثنائيًا لتمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، على هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالأردن.



وتضمن الإتفاق زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3يوم لمحطة أبو زنيمة، و15 ألف م3يوم لمحطتي دهب ونويبع، و10 آلاف م3يوم لمحطة رأس سدر، جاء ذلك ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.. وبالأرقام تلخص «الدستور» في التقرير التالي إنجازات مصر في تحليه المياه خلال ثلاث سنوات.



الاحتياجات الحالية من مياه الشرب

تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب.



ينتج السد العالي 70 مليون متر مكعب اليوم.



معدل استهلاك مياه الشرب يوميًا إلى 30 مليون متر مكعب.



معدل الاستهلاك لمياه الري هو 80 مليار متر مكعب.



معدل مياه الصرف الزراعي الذي يعاد استخدامه 12 مليار متر مكعب سنويًا.



معدل مياه الصرف الصحي الذي يعاد استخدامه نحو 2.5 مليار متر مكعب سنويًا.





الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياهستصل الاحتياجات المستقبلية الخاصة بالقطاع الحكومي إلى 1.7 مليون متر مكعب يوم.قائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب يوم.الجاري إنشاؤها 193 ألف متر مكعب يوم.والمقترح إنشاؤها 1.3 مليون متر مكعب يوم.معدل استهلاك مياه الشربفي عام 2014 وصل إلى 6.4 مليار متر مكعب.في عام 2015 وصل إلى 10.6 مليار متر مكعب.في عام 2016 وصل إلى 10.75مليار متر مكعب.وفي عام 2017 وصل إلى 11 مليار متر مكعب.مصادر المياه الحالية في مصرتنتج مصر 25 مليون متر مكعب اليوم.تمثل المياه السطحية 85% منها.تمثل المياه الجوفية 15% منها.وتمثل المياه المحلاه 0.1% منها.عدد محطات تحلية المياهيبلغ عدد محطات تحلية المياه 56 محطة.يبلغ عدد محطات تحلية المياه التي دخلت الخدمة 39 محطة.يبلغ عدد محطات تحلية المياه الجاري تنفيذها 17 محطة.يبلغ عدد محطات تحليه المياه التي دخلت الخدمة في جنوب سيناء 10 محطات.يبلغ عدد محطات تحليه المياه التي دخلت الخدمة في شمال سيناء 5 محطات.يبلغ عدد محطات تحليه المياه التي دخلت الخدمة في مطروح 9 محطات.يبلغ عدد محطات تحليه المياه التي دخلت الخدمة في البحر الأحمر 19 محطة.