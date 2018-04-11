القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:22 م

مصادر: الداخلية تحصى حالات الأطفال المنتحرين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
مريم جبل
dostor.org/2125135

كشفت مصادر أمنية، عن أن وزراة الداخلية، تعد حاليًا، حصرًا لحالات الانتحار بين الأطفال القُصَّرعلى مستوي الجمهورية، لإعداد الإحصائيات اللازمة عن الوقائع المسجلة بدفاتر القضايا علي مستوى مختلف أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن عددًا من الجهات بالدولة -بينها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب-، تنسق مع قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، لسن مقترحات قوانين جديدة، لتغليظ العقوبات ضد الأسر المتجاوزة في حق أبنائهم بتهمة الإهمال، والتقصير في حمايتهم.

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