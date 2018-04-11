«مميش»: التوسعات الجديدة بميناء الإسكندرية تفتح آفاقًا للتجارة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى مؤتمر صحفى اليوم، بمقر مجلس الوزراء، إن هيئة قناة السويس نجحت فى استقبال السفن العملاقة، موضحا أن رصيف 55 بميناء الإسكندرية سيفتح آفاقا جديدة أكثر توسعا فى الفترة المقبلة.



وأشار خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن تأسيس شركة مساهمة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية يقلل من الازدحام فى ميناء الإسكندرية ويضيف للتجارة فى مصر الكثير من الامتيازات.



وأضاف محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أنه سيتم البدء فى دراسة الجدوى المتعلقة لمشروع تأسيس شركة مساهمة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية.