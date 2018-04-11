ألمانيا وإسبانيا فى اجتماع عاجل.. قريبًا

أفاد ممثلون عن مكتب المدعي العام شليسفيغ هولشتاين، شمال ألمانيا، وممثلو الادعاء الإسباني باستعداد حكومات كلا البلدلين لعقد اجتماع رسمي فى لاهاى لدراسة إمكانية تسليم رئيس كتالونيا المقال كارليس بيجديمونت، والمعتقل حاليًا بسجون ألمانيا.



وذكرت مصادر تابعة لمكتب المدعي العام الألماني لوكالة الأنباء الإسبانية "ايفي"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للاجتماع إلا أن الحدث تم إدراجه تحت بند "فى القريب العاجل".



وسيعقد الاجتماع في لاهاي حيث يقع مقر مؤسسة وحدة التعاون القضائي الأوروبي، وحدة التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



يُشار إلى أن الشرطة الألمانية أوقفت رئيس كتالونيا المقال كارليس بيجديمونت على الحدود مع الدنمارك، في طريق عودته من فنلندا متوجهًا إلى منفاه في بلجيكا، قبل أن يمر عبر الحدود الألمانية الدنماركية حيث تم اعتقاله بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.