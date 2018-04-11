بالصور.. اللقطات الأولى لضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة

تداولت وسائل الإعلام الجزائرية صورًا لبعض الجنود الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية الجزائرية المنكوبة.



وأظهرت الصور حصيلة أولية للجثث ضحايا الحادث فى منطقة زراعية غير مأهولة.



وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا طائرة النقل العسكرية التى تحطمت في بوفاريك "ولاية البليدة" تبلغ 257 شخصًا من بينهم 10 من طاقم الطائرة.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن أغلب شهداء هذا الحادث الأليم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.

