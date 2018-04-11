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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:31 م

تأجيل محاكمة المتهمين بالسطو على مكتب «تسويق عقارى» للغد

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2125085

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالسطو مسلح علي مدير مكتب تسويق عقاري، والاستيلاء علي مبلغ 735 ألف جنيه، لجلسة الغد، لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار، أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين، مصطفي معوض وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر، محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بسرقة المبلغ عن طريق الإكراه بأن ترصد المتهم الثاني للمجني عليه، أمام شركة مصر للصرافة الكائنة بمنطقة وسط البلد، وبعدها أبلغ المتهمين بمواصفاته، وبيانات السيارة الأجرة التي كان يستقلها برفقة قائدها مما مكن باقي المتهمين من تتبعه مستقلين سيارة قيادة المتهم الأول، وعندما تجلت أمامهم اللحظة المناسبة حتي قاموا بإيقافه في الطريق عنوة بمنتهي نفق الأزهر مما أجبر سائقها علي التوقف، وهنا أشهروا جميع المتهمين الأسلحة النارية فارضين سطوتهم علي مسرح الواقعة، مما أدي إلي بث الرعب في نفس كل من المتواجدين، وقاموا بالاستيلاء علي حقيبة مدير مكتب تسويق عقاري وبها مبلغ 735 ألف جنيه، وفروا هاربين من مسرح الجريمة.

ودلت تحريات معاون مباحث بقسم الموسكي بأن التحريات السرية أسفرت عن صحة الواقعة، وبتفريغ الكاميرات المتواجدة بنفق الأزهر، تم التعرف علي بعض المتهمين وتم ضبطهم.

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