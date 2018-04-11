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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:27 م

الحكومة توافق على 4 اتفاقيات لدعم المشروعات التنموية والتعليم

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
هيام النحاس
dostor.org/2125080

وافقت الحكومة على 4 اتفاقيات، من بينها اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بـ209 ملايين يورو.

وأوضحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاتفاقيتين الثانية والثالثة تخصان الصندوق الكويتى للتنمية لإعمار سيناء، إحداهما بـ60 مليون دينار كويتى لنفق شرم الشيخ، و17 مليون دينار لطرق مختلفة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الرابعة تشمل التفاوض مع البنك الدولى بإجمالى 500 مليون دولار لبرنامج "تكافل وكرامة"، بجانب مناقشة اتفاق بـ500 مليون دولار لقطاع التعليم مع البنك الدولى.

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