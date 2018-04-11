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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:23 م

4 عملاء يفوزون بجائزة الحج والعمرة من «التعمير والإسكان»

بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان
حسن كامل
dostor.org/2125077

أجرى بنك التعمير والإسكان السحب الدوري الثاني عشر على التوالى على جوائز حساب ادخار السياحة الدينية (الحج والعمرة)، تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

تم السحب على جائزة الحج الكبرى لأداء مناسك الحج لعام 2018، وكذلك 3 جوائز لأداء العمرة شاملة جميع مصاريف السفر والإقامة 4 نجوم.

وأسفر السحب عن فوز كل من: "حمدية إبراهيم حسن المشد، فرع روكسي، بجائزة الحج الكبرى، وأماني محمد أحمد حسن، فرع روكسي، بجائزة العمرة، وأميرة محمد عبدالوهاب محمد، فرع أكتوبر بجائزة العمرة وإسلام رشاد عبدالسميع، فرع أكتوبر بجائزة العمرة".

جاء ذلك بحضور كل من حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المصرفية وهشام عبدالرازق رئيس لجنة السحب على جوائز الحج والعمرة ومندوب وزارة التضامن الاجتماعي.

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