موسكو: طرد بعض الدول للدبلوماسيين الروس «دعمًا للإرهاب»

قال سيرجي إيفانوف، رئيس المكتب الصحفي للمخابرات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "إن رئيس الجهاز سيرجي ناريشكين اجتمع مع ثلاثة موظفين من جهاز المخابرات الخارجية من بين 152 دبلوماسيًا روسيًا تم طردهم من بعض الدول، ووصف لهم مثل هذه الإجراءات من قِبل بعض الدول بـ(الدعم المباشر للإرهاب الدولي).



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن إيفانوف، أن رئيس الجهاز شدد خلال اجتماعه مع الموظفين الثلاثة الذين عادوا لتوهم إلى روسيا، على أن مثل هذه الإجراءات من قِبل بعض البلدان تعرقل تبادل المعلومات حول مشاكل توفير الأمن للبعثات الخارجية الروسية والرعايا الروس، بالإضافة إلى خلق عقبات جديدة على طريق مكافحة الإرهاب الذي يقع ضمن الأنشطة المشتركة لأجهزة المخابرات.



وكانت بريطانيا، التي تحمل روسيا مسئولية تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا على أراضيها، أعلنت طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا كما سارت على النهج ذاته الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة أخرى معلنين بشكل جماعي طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

