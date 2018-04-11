سقوط «أبو شريعة» في قبضة مباحث الشرقية

تمكنت مباحث الشرقية، منذ قليل، من القبض على "رائد أبو شريعة" الملقب بـ"خُط الشرقية" أخطر العناصر الإجرامية بشمال الشرقية في مركز أولاد صقر.



وكان قسم شرطة أولاد صقر ألقى القبض على 3 من أفراد التشكيل العصابى الذى يتزعمه رائد أبو شريعة، ومن بينهم شقيقه وزوج أخته وذراعه اليمنى وبحوزتهم أسلحة نارية.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بأن النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث مركز أولاد صقر، وبرفقته النقيب على عرفة معاون المباحث، تمكنا من ضبط "حسن ال ح" وشهرته "حسن أبو شريعة" والمحكوم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فى القضية رقم 6516 لسنة 2015 جنح أولاد صقر مستأنف رقم 9322 لسنة 2013، و"على ر م" والمحكوم عليه حضوريا شهر وكفالة 100 جنيه فى القضية رقم 10832 لسنة 2015 جنح أولاد صقر و"عبدالرحمن م م" أثناء تواجدهم داخل مخزن أدوات معدات الإنارة والفراشة الخاصة برائد وشقيقه حسن وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.



وكان "رائد " تمكن من الهروب وتم القبض عليه اليوم.



ضُبط مع المتهمين فرد خرطوش وطلقة لذات العيار و60 تذكرة من مسحوق الهيروين بقصد اﻻتجار، و57 تذكرة هيروين، وتم تحرير المحضر رقم 10144 لسنة 2014 جنح مركز أولاد صقر، وجار العرض على النيابة.