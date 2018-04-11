برلمانى سوري يكشف حقيقة مغادرة «الأسد» القصر الجمهوري

كشف الدكتور عمار الأسد، عضو مجلس الشعب السوري، حقيقة مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للقصر الجمهوري، في حماية فرقة عسكرية روسية.



وأعلن النائب عمار الأسد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية بمغادرة الأسد تثير الضحك والسخرية، قائلًا: "كل هذه أكاذيب تروجها وسائل الإعلام المعادية، فقالوا مرة إنه طلب اللجوء السياسي إلى طهران، ومرة أخرى قالوا إنه يعيش فوق بارجة عسكرية روسية".



وأضاف الأسد: "ليس من المنطقي أن من يواجه عشرات الدول التي تحاول الاعتداء على أرضه، أن يهرب من بلاده أو يغادر أرض المعركة، والرئيس الأسد لا يفعل ذلك، لأنه يعرف أن سوريا كلها خلفه، والشعب يدعمه، وبالتالي لن يهرب أو يغادر وطنه".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت مزاعم عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد قصره الرئاسي، صباح اليوم، برفقة قافلة عسكرية روسية خوفًا من التعرض لقصف أمريكي.



كان مصدر مسئول قد نفى لمراسل "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن سفر عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، قائلًا: "إن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلًا".

