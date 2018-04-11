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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:08 م

القوات العراقية تعثر على مواد متفجرة وصواريخ لـ«داعش»

القوات العراقية
القوات العراقية
منار أحمد
dostor.org/2125056

عثرت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، على مواد متفجرة وخطيرة وصواريخ، خبأها تنظيم داعش الإرهابي داخل قلعة أثرية شهيرة، يقدر عمرها بـ3 آلاف سنة في شمال غرب العراق، وفق مركز الإعلام الأمني العراقي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي، العميد يحيى رسول، وفقًا لوكالة سبوتنيك، بأن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت خلال عملية تفتيش في قلعة تلعفر الأثرية على 4 براميل مملوءة بمادة c4 و3 أخرى مفخخة.

وأضاف رسول، كما عثرت القوات في القلعة بقضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، شمالي بغداد، على 10 أحزمة ناسفة و6 صفائح مملوءة بمادة c4، و100 قنبرة هاون مختلفة الأنواع.

وأكد الناطق باسم المركز الإعلامى الأمني العراقي أن المواد المذكورة جرى تفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر من قبل مفارز المعالجة.

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