غدًا.. إجازة بـ«أزهر الدرّاسة» بسبب الرئيس البرتغالى

أنهت جامعة الأزهر كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس البرتغالي "مارسيلو ريبيلو دى سوزا" لإلقاء كلمته ظهر غد بقاعة الإمام محمد عبده بالدراسة.



وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر، إن الزيادة تأتي في إطار تبادل العلاقات العلمية والثقافية بين البرتغال والأزهر الشريف، مؤكدًا أن مشيخة الأزهر تعمل جاهدة على إظهار الزيارة بصورة حضارية، مؤضحا عمق العلاقات بين الأزهر والبرتغال.



وأكد "زارع" لـ"الدستور"، أن الجامعة قررت منح الغد الخميس إجازة لطلاب الجامعة بفرع الدراسة، موضحا استمرار الدراسة بباقي أفرع جامعة الأزهر، مشيرًا إلى حضور الإمام الأكبر وكبار علماء الأزهر الشريف بقاعة الإمام محمد عبده لإلقاء الرئيس البرتغالي لكلمته.