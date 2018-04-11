«دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية» ندوة بالمحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، ندوة تنموية موسعة بالتعاون مع الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى، تحت عنوان "المشروعات الصغيرة ودورها فى التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة"، وتناولت الندوة التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة فى بناء الاقتصاد الوطنى وأهميتها فى توفير فرص عمل للشباب.



وأوضح أسامة المصرى، مدير برنامج التنمية "مشروعك" بالمحلة الكبرى، أن برنامج "مشروعك" حكومى يهدف إلى توفير التسهيلات اللازمة لعمل مشروع، سواء كان الشاب يمتلك دراسة جدوى أو لا، مؤكدًا أن فكرة الوظيفة الحكومية يجب أن نبتعد عنها لأنها لا تحقق الطموح المطلوب، مضيفًا أن القطاع الخاص توليه الدولة اهتماما كبيرا لأن الاقتصاديات الكبرى عالميا قامت على المشروعات الصغيرة.



وفى السياق ذاته، أكد ارضا محمد السيد، مندوب بنك مصر ببرنامج "مشروعك"، أن البنك يقدم تسهيلات من خلال برنامج "مشروعك" حسب شريحة القرض المطلوب وبأقل أوراق وضمانات ممكنة، مشيرًا الى توافر دراسات الجدوى ببرنامج مشروعك وتوجد العديد من المشروعات التى قام البرنامج بتمويلها ولم تحدث حالة تعثر واحدة بالرغم من تجاوز المشروعات الممولة الألف مشروع.



حاضر بالندوة أسامة المصرى، مدير برنامج التنمية "مشروعك بالمحلة الكبرى، ورضا محمد السيد مندوب بنك مصر ببرنامج "مشروعك"، بحضور الدكتور محمد السعيد محمود مدير الكلية، وحضر اللقاء لفيف من طلبة الكلية وبعض المدرسين بالكلية.



أدار اللقاء محمود السمرى الإعلامى بمركز إعلام المحلة الكبرى وبإشراف كل من مصطفى حسين يوسف مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.