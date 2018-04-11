«بلتون» تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بين 35 و45%

توقعت شركة بلتون المالية للأبحاث، ارتفاع أسعار الوقود ما بين 35 % و45% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019.



وأرجعت بلتون توقعاتها في مذكرة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، إلى استهداف الحكومة لخفض دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 120.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.



وأكدت "بلتون" أن زيادة أسعار المواد البترولية تؤدي إلى ارتفاع التضخم ما بين 3 و5%.



وكانت وثيقة قد أظهرت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.



ورفعت بلتون توقعتها لأسعار البترول إلى متوسط 69.8 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2018-2019، متوقعة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي المقبل نظرًا لارتفاع معدل التضخم بعد الارتفاع المرتقب في أسعار البترول.



يُشار إلى أن وزارة المالية حددت أسعار البترول عند 67 دولارًا للبرميل في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، مقارنة بـ55 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي.



وفي مطلع أبريل، أحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.



يُذكر أنه بنهاية يونيو الماضي، وقبيل بدء العام المالي الحالي، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.