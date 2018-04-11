القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:02 م

«بلتون» تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بين 35 و45%

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2125045

توقعت شركة بلتون المالية للأبحاث، ارتفاع أسعار الوقود ما بين 35 % و45% خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019.

وأرجعت بلتون توقعاتها في مذكرة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، إلى استهداف الحكومة لخفض دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 120.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وأكدت "بلتون" أن زيادة أسعار المواد البترولية تؤدي إلى ارتفاع التضخم ما بين 3 و5%.

وكانت وثيقة قد أظهرت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.

ورفعت بلتون توقعتها لأسعار البترول إلى متوسط 69.8 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2018-2019، متوقعة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي المقبل نظرًا لارتفاع معدل التضخم بعد الارتفاع المرتقب في أسعار البترول.

يُشار إلى أن وزارة المالية حددت أسعار البترول عند 67 دولارًا للبرميل في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، مقارنة بـ55 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي.

وفي مطلع أبريل، أحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.

يُذكر أنه بنهاية يونيو الماضي، وقبيل بدء العام المالي الحالي، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهرين

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

الإخوان تهيمن على منظمات الإسلام السياسي في السويد

«السيسي» يؤكد أهمية تطوير آلية التعاون مع اليونان وقبرص

تقديرات أمنية إسرائيلية: حماس قد تقدم على عملية «خطف جنود»

غدًا.. «المالية» تُعلن انتهاء ميكنة الموازنة الجديدة

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

«رئيس النيابة الإدارية» تفتتح مقر الهيئة الجديد بالعلمين

افتتاح المقر الجديد لهيئة النيابة الإدارية بالعلمين

بالصور.. القصبى يستقبل وفد عموم مشايخ الطرق الصوفية بالسودان

شاهد.. محافظ الدقهلية ينقل مكتب بريد كفر البدماص

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

عضو "الشئون الإسلامية": لا بد من خطاب تعليمي لمواجهة التطرف

تكريم "الزناتي" في الملتقى الخليجي "معلم صانع حضارة"

فسخ عقد أحد المديرين التنفيذيين لإحدى مدارس 30 يونيو

مهرجان للآسر الطلابية بكلية الآداب بجامعة حلوان

نائب رئيس جامعة المنوفية يعلن موعد بدء امتحانات الميد تيرم

الأمصار

العراق يحبط محاولة هجوم انتحاري بالعاصمة

الإنجاب في الفضاء.. أحدث تجارب ناسا

مصر تستهدف إصدار سندات دولارية بين 6-7 مليارات دولار

الحكومة المصرية توافق على إنشاء صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

الرئيس السوداني يمنح سفير الاتحاد الإفريقي وسام النيلين

ads
منوعات

لأول مرة.. «ناسا» تستكشف إمكانية الإنجاب فى الفضاء

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

ولاد الكار

«النهار» تجدد التعاقد مع خالد صلاح لتقديم «رئيس التحرير»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك