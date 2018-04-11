محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم العربى 2018

شهد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وتغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، حفل يوم اليتيم العربي 2018، الذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تحت رعايته بحديقة الطفل بطنطا.



وشارك فى الحفل أكثر من 800 طفل يتيم وتم تكريم 11 طفلًا يتيمًا متفوقًا علميًا ومن ذوى القدرات الخاصة و11 من الأمهات المثاليات، منهن أم لشهيد وزوجة شهيد على مستوى المحافظة، وشمل مسابقات ثقافية ورياضية ويوما ترفيهيا للأطفال الأيتام.



وخلال الحفل أكد محافظ الغربية اهتمام الدولة بالأطفال اليتامى وتقديم كل الدعم لهم ورسم البسمة على وجوههم وتحفيزهم على التفوق الدائم فى حياتهم الدراسية.