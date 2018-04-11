غلق إدارى لمجزرى دواجن بالشرقية لمخالفة شروط الذبح

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم، قرارًا بالغلق الإداري لمجزري "الدولية للدواجن،والصفوة"، الكائنين بمركز مشتول السوق وذلك لمخالفتهما شروط الذبح بالمجزر.



كان مدير مديرية الطب البيطري قد عرض مذكرة على المحافظ لاستصدار قرار غلق إداري لمجزرين لمخالفتهما شروط الذبح بمركز مشتول السوق وأشر المحافظ بالموافقة حفاظًا على صحة المواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.