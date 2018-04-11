الحكومة: صندوق سيادى برأسمال 200 مليار جنيه لإدارة أصول الدولة

وافقت الحكومة على مشروع قانون لإنشاء قانون سيادى باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه.



وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده ولو بالمشاركة مع الصناديق العربية.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة، سيكون له مجلس إدارة للصندوق من الوزارات المعنية، موضحة أنه سيتم البدء بالعمل فى الصندوق بالأصول غير المستغلة فى الدولة، إضافة إلى دوره فيما بعد لفك التشابكات المالية بين الهيئات، كما أن هناك دراسة لأن يكون هناك صندوق فرعى يضم أصول الدولة التاريخية.

