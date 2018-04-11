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الثقافة
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:01 م

السعيد قنديل يحكي تفاصيل أول لقاء مع «الأبنودي»

الشاعر السعيد قنديل
الشاعر السعيد قنديل
خلف جابر
dostor.org/2125040

قال الشاعر السعيد قنديل إن علاقته بالشاعر عبدالرحمن الأبنودى بدأت من زمن بعيد، وفى شبابهم، حيث كان كثيرًا ما يذهب إلى المحافظات المختلفة خلف الشعر ومجالسه، "وكان الأبنودى ملتصقًا بالناصريين واليساريين وكان هم رعاة تلك الفعاليات الثقافية، لذلك كنا كثيرًا ما نلتقى "-حسب قوله.

وأضاف «قنديل» فى تصريح خاص لـ"الدستور"، وفى ندوة كانت فى «بركة السبع» سمعنى الشاعر محمد القدوسى، وكان الأبنودى وقتها قد قدم الشاعر عبدالناصر علام، فاقترح عليه أن يقدمنى معه فى ندوته القادمة، وبالفعل أخذ تليفون صديق لى وفوجئت بعد ذلك باتصاله، وأخبرنى صديقى أن أذهب إليه".

وتابع: "وذهبت إليه وكان موجودًا وقتها الكاتب جمال الغيطانى، وكان يعرفنى جيدًا، وتذكرت مع الأبنودى لقاءاتنا السابقة، وضايفنا في بيته وكان كريما".

وأشار إلى أن الأبنودى أخبره بأن هناك شاعرًا آخر سيكون معه فى الأمسية، وهو ما اعترض «قنديل» عليه، وطلب أن يكون معه بمفرده، وهو ما استجاب له الأبنودى.

الشاعر السعيد قنديل من مواليد محافظة كفر الشيخ، وقدمه الأبنودى إلى الجماهير فى 2006، كما أن له عددًا من الدواوين الشعرية من بينها "من حواديت المسافر - طبع في العراق-، إلى النهر لوطن -، هنا القاهرة، للنخل شأن آخر، بياع حلاوة جبر، البلاد التى ضيعت ساكنيها"، كما أن له عددًا من الدراسات النقدية.

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