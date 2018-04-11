«رئيس الزمالك» يطعن لوقف قرار «تشكيل لجنة لإدارة النادي»

أقام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنه 2018، الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك.



اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.





وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.