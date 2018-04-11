بالصور.. «المراغى»: مؤتمر العمل العربى حقق أهدافه

قدم جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على جهوده الملموسة في أداء المنظمة، والجهود التي بذلها لنجاح مؤتمر العمل العربي.



وأضاف المراغي، بختام مؤتمر العمل العربي، أنه يعتقد أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر توحي بأنه حقق أهدافه المرجوة، كما تعكس القرارات الصادرة عن المؤتمر، انشغال أطراف العمل الثلاثة المشاركة بالمؤتمر بقضايا العمال العربية، وأن تلك القضايا هي مركز اهتمام ومشاكل المواطن العربي، وذلك لما يعيشه من أزمات اجتماعية من أهمها البطالة.



وأشار إلى أن المؤتمر وضع في دورته الحالية، على عاتق المنظمة، توحيد الرؤى والجهود لوضع خطط موحدة تقوم على مبدأ المساواة، والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة لضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة.



وفي ختام كلمته، تقدم المراغي، بالشكر للرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، على ما قدموه من مجهودات أسهمت في نجاح المؤتمر.