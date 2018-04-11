«حزب الله» يُخلى مواقعه فى سوريا تحسبًا للضربة الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن حزب الله اللبناني أخلى مواقعه في سوريا بعد التهديد الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية للحكومة السورية.



وذكرت صحيفة "رأي اليوم"، نقلًا عن مصادر مُقربة من الحزب، أن قوات حزب الله أخلت مواقعها، في محيط مطار "التيفور" العسكري وقرب مدينة القصير الحدودية مع لبنان، تحسبًا لضربة أمريكية محتملة.



وأضافت المصادر أن عشرات العناصر من كتيبة الرضوان التابعة للحزب والتي كانت تتمركز بمحيط المطار وقرب مدينة القصير بريف حمص وصلوا، أمس الثلاثاء، برفقة عائلاتهم إلى مدينة يبرود بالقلمون الغربي بريف دمشق.

