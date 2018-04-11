إزالة المخالفة على 5450 سهمًا لـ«القاهرة للخدمات التعليمية»

أزالت إدارة البورصة اليوم الأربعاء أثر المخالفة (تنفيذ عكسي) لعمليات بيع وشراء منفذة على نحو 5450 سهما من أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية.



وأوضحت البورصة، أنه تقرر إزالة أثر المخالفة لعمليتي شراء على نحو 450 سهما بجلسة 28 مارس 2018، وعملية بيع لنحو 5000 سهم بجلسة 2 أبريل 2018.



وأرجعت البورصة قرار الإزالة بسبب مخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.



وتمنع المادة 38 الشركات من قيام مجلس الإدارة بإجراء أي تعاملات داخلية على أسهم الشركة في فترة 15 يوما قبل الإعلان عن نتائج الأعمال.



ويبلغ رأسمال الشركة 48 مليون جنيه، موزعة على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.