«إنفنيتى» تُنجز محطاتها الشمسية بأسوان فى الربع الأول من 2019

تنتهي شركة إنفنيتي للطاقة، من تدشين محطات طاقة شمسية ضمن المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية بقدرة 130 ميجاوات التي تنفذها بمنطقة "بنبان" في محافظة أسوان خلال الربع الأول من 2019.



وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة، إنه تم تدبير 85% من تكلفة المشروع من خلال بنك "PLB" الألماني، وتم الاتفاق مع البنك العربي الإفريقي على تمويل المكون المحلي للمشروع.



وأضاف هشام الجمل، أن المحطات تنفذ بالتعاون مع شركة "أي بي فوكت" الأمانية، وبدورها أسندت أعمال التركيبات لشركة "كونيكون" للعمل مقاولًا من الباطن.



من ناحيته، أشار رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، إلى أن سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الثانية لتعريفة التغذية.



وتابع تيمور أبو الخير، أن الشركة تستهدف الاتفاق مع مصانع وبنوك ومؤسسات لتدشين محطات طاقة شمسية صغيرة بقدرات تتراوح بين 500 كيلووات و3 ميجاوات.



وانتهت الشركة من تدشين أول محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في بنبان بأسوان ضمن المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية.