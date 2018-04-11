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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:54 م

«اقتصادية البرلمان»: لن نمرر الموازنات إلا بعد تدقيق كل الأرقام

الدكتور عمرو غلاب
الدكتور عمرو غلاب
السيد السعدني
dostor.org/2125025

قال الدكتور عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لن تمرر الموازنات العامة إلا بعد التدقيق المحكم فى كل رقم من الأرقام التى تحتويها تلك الموازنات، بحيث يكون كل رقم ومبلغ فى محله تمامًا، ولخدمة المواطن المصرى.

وأضاف أنه ستتم دراسة كل الموازنات دراسة متأنية بحيث تحقق الأغراض المطلوبة منها.

وأوضح في تصريحات خاصة أن اللجنة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى فتح مناقشة الموازنات العامة للعام المالى 2018 -20219، ونأمل أن تكون تلك الموازنات ملبية لطموحات المصريين ومعبرة عن طموحاتهم وتعمل علي إنهاء معاناتهم وتحقق أحلامهم في الحياة الكريمة.

وقال إنه خلال اجتماعات اللجنة سيتم الاستماع جيدا لكل آراء النواب ومقترحاتهم حيال تلك الموازنات، لأن النائب هو نبض الشارع المصرى، ويعلم ما يحتاجه المواطن ويعبر عن آلامه وتطلعاته.

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