«خدماتى» تعتزم الطرح ببورصة النيل خلال 2019

تستهدف شركة خدماتى للمدفوعات الإلكترونية الطرح فى بورصة النيل، العام المقبل، بعد زيادة رأسمال الشركة إلى 5 ملايين جنيه، ضمن خطة لجذب تمويلات جديدة.



وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تلقت عددًا من عروض الاستحواذ ورفضتها، وتدرس حاليًا عددًا من العروض للشراكة مقابل زيادة رأس المال.



وأضاف إيهاب سعيد، فى تصريحات صحفية، أن عدد المنافذ التابعة للشركة حاليًا يبلغ 5 آلاف منفذ، موزعة في جميع المحافظات، وتنفذ الشركة حاليًا 600 ألف عملية شهريًا.



وأعلنت الشركة مؤخرًا عن طرح تطبيق جديد لمراكز الاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لتقديم خدمات مجتمعية للمواطنين.



وتقدم الشركة الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومنها استخراج بطاقة الرقم القومى، وقسيمة الزواج، وشهاداتى الميلاد، والوفاة، وأوراق الطلاق، وأيضًا تحصيل رسوم بعض المعاهد والجامعات.



وتعد شركة خدماتي من أوائل الشركات العاملة فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، إذ تأسست عام 2008، وتعاقدت مع عدد كبير من الشركات؛ لتحصيل فواتيرهم، مثل أورانج وفودافون واتصالات والمصرية للاتصالات.