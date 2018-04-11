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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:53 م

«صبحى»: سلوكيات المصريين فى حاجة للتعديل

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الإسكندرية: سهى عبد الحميد
dostor.org/2125023

قال الفنان محمد صبحي، إن هناك سلوكيات كثيرة بحاجة للتعديل في سلوك المصريين، متسائلًا: "إزاي شعب مصر مش قادر يتغلب على مشكلة القمامة".

جاء ذلك خلال ندوة بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعنوان "حوار مع مبدع"، وبحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وأشار صبحي إلى أن الثقافة هي سلوك، معربًا عن شكره وتقديره للوزير ثروت عكاشة والذي تولى مهام منصبه بعد الثورة، لأنه صنع ثقافة للمواطن المصري.

وأضاف صبحي أنه لا يوجد شىء اسمه إصلاح التعليم كله، مشيرًا إلى ضرورة تعليم المعلمين أولًا كى نعلم الأطفال كيف يفكرون وليس التعليم عن طريق التلقين.

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