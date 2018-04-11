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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:52 م

سفير الاتحاد الإفريقى بالخرطوم: مستمرون فى دعم السودان

محمود كان، سفير الاتحاد
محمود كان، سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم
أ ش أ
dostor.org/2125022

كرم الرئيس السوداني عمر البشير محمود كان، سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، وذلك بمنحه وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرًا لجهود الاتحاد في دعم السلام والاستقرار والتنمية بالسودان.

وأكد كان، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس عمر البشير، اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أن الاتحاد الإفريقي سيظل داعمًا للسودان حتى يتجاوز كافة تحدياته باعتباره دولة فاعلة في الاتحاد وإيمانًا من الاتحاد بأن الحلول يجب أن تكون في الإطار الوطني والإفريقي.

وقال كان: "إن المشاكل التي يواجهها السودان عابرة، نحن واثقون من قدرة السودانيين على حله كافة مشاكلهم، وسيستمرون في صنع السلام والاستقرار"، معربًا عن رضاء الاتحاد الإفريقي عن رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.

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