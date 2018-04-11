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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:52 م

ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
كريمة أبو زيد
dostor.org/2125021

حصل «الدستور» على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.

وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.

وقالت الحكومة، خلال المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته.

واشترط على أن يرسل المجلس الابحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.

ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بابداء أية اسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.


ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
ننشر نص مشروع قانون الحكومة حول تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
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