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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:56 م

«اليونيسكو» تدعو الكونغو لوضع حد لاستهداف الحديقة الوطنية

أودري أزولاي، مديرة
أودري أزولاي، مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية
أ ش أ
dostor.org/2124896

دعت أودري أزولاي، مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، السلطات فى الكونغو الديمقراطية لوضع حد للهجمات التى تستهدف حديقة فيرونجا الوطنية، فى إطار إدانة للهجوم الذى أودى بحياة ستة موظفين، أول أمس الإثنين، لكون الحديقة مدرجة فى قائمة الثراث العالمى.

وقالت أزولاي، في بيان نقله راديو "إفريقيا 1"، اليوم الأربعاء: "إنها تدعو الكونغو الديمقراطية لاتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة"، كما أدانت هذا الهجوم القاتل الذى استهدف 6 حراس في حديقة فيرونجا الوطنية وسائقهم.

وأشادت أزولاى بشجاعة هؤلاء الحراس الذين خاطروا بحياتهم لحماية هذه المحمية، داعية المجتمع الدولي لمساعدة المعهد الكونغولي للحفاظ على المحمية وضمان سلامة السكان والموظفين.

من جانبها، أعلنت إدارة حديقة فيرونجا الوطنية، فى بيان، أن 175 حارسًا قتلوا خلال خدمتهم فى هذه الحديقة على مدار التاريخ الحديث للمنتزه.

وأكد إيمانويل دى ميرود، مدير الحديقة، أنه غير مقبول أن يستمر حراس فيرونجا فى دفع حياتهم ثمنًا لحماية التراث الوطني.

يُذكر أنه تم نصب كمين أسفر عن مقتل خمسة حراس وسائق وإصابة حارس سادس بالقرب من الحدود مع أوغندا، ووفقًا للحديقة، فإن الهجوم كان عبارة عن مجموعة مسلحة من "ماى ماى"، وهى مليشيا دفاع عن النفس لمجتمعات مقاطعة شمال كيفو معقل العديد من الجماعات المسلحة، كما يعد هذا الهجوم الأكثر دموية ضد موظفى حديقة فيرونجا.

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