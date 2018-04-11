نائب روسى: «الأسد» لم يغادر سوريا

نفى ديمتري سابلين، عضو مجلس النواب الروسي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أفادت بمغادرة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته للجمهورية السورية.



وشدد سابلين، منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، على أنه وصل سوريا، في وقت سابق اليوم، حيث من المقرر أن يجتمع مع الأسد لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد ولدعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.



وأضاف سابيلن: "التقيت الأسد عدة مرات منذ عام 2014، وكانت الأوضاع أسوأ مما هي عليه الآن، وأكد الأسد منذ ذلك الوقت مرارًا أنه لن يغادر سوريا أبدًا".



وكان قد تم تداول أنباء بشأن إجلاء عائلة الأسد وعائلات قيادات سورية أخرى إلى طهران بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري، ردًا على كيماوي دوما.

