القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
حوادث
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:53 م

نفوق 1000 أرنب فى حريق داخل مزرعة بالقليوبية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
القليوبية - صلاح حسنى
dostor.org/2124887

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب بمزرعة لتربية الأرانب نتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب بطوخ.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة بمنطقة كفر النخلة بطوخ.

إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، بإشراف العميد خالد اللبان، مدير الإدارة للسيطرة على الحريق، وإخماده، ومنع إمتداده للمناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة المبدئية نشوب الحريق بمزرعة لتربية أرانب مكونة من طابق واحد مساحتها 4 قيراط، مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفه بالأخشاب والبوص، ملك "مصطفى. ف"، 58 سنه، وأتت النيران على سقف المزرعة بالكامل، نتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب، أعمار مختلفة، دون حدوث إصابات بين الأشخاص.

وبسؤال مالك المزرعة قرر قيام كلا من: "محمد. س"، 20 سنه، عاطل، و"أحمد. ع"، 23 سنه، عامل بإلقاء زجاجات المولوتوف على سقف المزرعة، ملكه، مما أدى لنشوب الحريق، وعلل ذلك لاعتقادهم بقيامه بمجاملة أحد أقاربه أثناء تدخله لحل خلاف بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة، بالاشتراك والمتهم الأول وآخرين.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 5125 إدارى مركز طوخ لسنه 2018، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 5 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ اسبوع

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ اسبوع

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ أقل من شهر

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

السكة الحديد: نحتاج 700 مليون جنيه لتوريد قطع غيار القطارات

«الصحة»: 21% من طلاب الثانوية يرغبون فى الانتحار

«سك العملة» تطرح عملات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

بالفيديو والصور.. الآلاف بالزقازيق يشيعون جنازة الشهيد «الحسيني»

بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

في عيد العلم.. تكريم 30 أستاذًًا وخريجًا بـ«تربية أسيوط»

محافظ القاهرة يطمئن على منظومة النظافة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

مدير تعليم البحيرة يفتتح المهرجان الختامي للأنشطة الطلابية

لاعبوا الإسماعيلي يشاركون في المبارة النهائية لدوري المدارس بالمحافظة

منصور حسن يزور مطرانية بني سويف للتهنئة بعيد القيامة

انتهاء امتحانات المصريين بالخارج.. تعرف على موعد النتيجة

"كشكول" يرصد استعدادات مديريات التعليم لامتحانات العملي بالمدارس الفنية

الأمصار

جلاد أخضر.. أم الجلاد أخضر

الاحتلال يقتحم بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم

«التحالف العربي» يسمح بدخول منظمة لعلاج المرضى اليمنيين

الخارجية الروسية لـ ترامب: أي قصف على سوريا يمثل «جريمة حرب»

بلغاريا تفتتح سفارتها بأبوظبي

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ads
ولاد الكار

«النهار» تجدد التعاقد مع خالد صلاح لتقديم «رئيس التحرير»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك