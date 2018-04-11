نفوق 1000 أرنب فى حريق داخل مزرعة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب بمزرعة لتربية الأرانب نتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب بطوخ.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة بمنطقة كفر النخلة بطوخ.



إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، بإشراف العميد خالد اللبان، مدير الإدارة للسيطرة على الحريق، وإخماده، ومنع إمتداده للمناطق المجاورة.



وتبين من المعاينة المبدئية نشوب الحريق بمزرعة لتربية أرانب مكونة من طابق واحد مساحتها 4 قيراط، مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفه بالأخشاب والبوص، ملك "مصطفى. ف"، 58 سنه، وأتت النيران على سقف المزرعة بالكامل، نتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب، أعمار مختلفة، دون حدوث إصابات بين الأشخاص.



وبسؤال مالك المزرعة قرر قيام كلا من: "محمد. س"، 20 سنه، عاطل، و"أحمد. ع"، 23 سنه، عامل بإلقاء زجاجات المولوتوف على سقف المزرعة، ملكه، مما أدى لنشوب الحريق، وعلل ذلك لاعتقادهم بقيامه بمجاملة أحد أقاربه أثناء تدخله لحل خلاف بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة، بالاشتراك والمتهم الأول وآخرين.



تحرر محضر بالواقعة، رقم 5125 إدارى مركز طوخ لسنه 2018، وتولت النيابة العامة التحقيقات.