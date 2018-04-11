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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:52 م

بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2124884

أجرى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية استهدفت متابعة أعمال تطوير حديقة الحيوان بمدينة المنصورة، الذى تنفذه مع الهيئة العربية للتصنيع، التى ستكون منارة ومزارًا سياحيًا لمحافظة الدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى خضوع الحديقة لإشراف كامل خاصة بعد زيادة عدد الحيوانات بها، لإنجاح المنظومة كاملة بإدارة صحيحة، مؤكدًا أن الحديقة ستكون نافذة ترفيهية وسياحية وأنها ستأخد وجهة حضارية جديدة غير مسبوقة.

وقال المحافظ، إن المنشآت المصاحبة للحديقة ستخدم كافة المواطنين وستكون منفذًا للأسرة لقضاء يوم كامل نهارًا وليلًا، بحيث تشتمل على باركنج ومتحف وحيوانات آكلة عشب ومحلات برندات مميزة، مشددًا على أن التطوير يتم بمواصافات عالمية دون المساس بحقوق السكان بالمنطقة والتأثير على البيئة المحيطة وتستغرق مدة التنفيذ 16 شهرًا وافتتاح المحلات بعد 8 أشهر.

يذكر أن المشروع يشمل إضافة لحديقة الحيوانات على مناطق الخدمات تصل مساحتها 3200 متر مربع، ويتم تطويرها بتكلفة 45 مليون جنيه.

بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
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