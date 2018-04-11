بدء فعاليات الملتقى الطلابى لكلية العلوم بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الطلابى الثانى لكلية العلوم الطبية التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضورالدكتور هانى حامد دسوقى، عميد الكلية، والدكتور ممتاز محمد حجاب، والدكتور منال محمد أنور وكلاء الكلية، والدكتور رنا حلمى، وكيل كلية العلوم الطبية بجامعة المنوفية.



وقال الدكتور منصور حسن إن الجامعة طالبت القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة توحيد اللوائح الخاصة بكليات العلوم الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف التسهيل على الطلاب بحيث تكون المناهج موحدة وتتيح إمكانية تحويل الطلاب من كلية لكلية، وأن الخطوة القادمة هى استحداث السنة التدريبية للخريجين والسير نحو إقرار نقابة تعمل من اجل مصلحتكم، والهدف من إنشاء الكلية هو الارتقاء بمستوى الخدمة التى يقدمها القطاع الطبى للمواطن.