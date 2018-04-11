«هوتشيسون»: الرد العسكري على الانتهاكات فى سوريا «خطوة مناسبة»

قالت كاي بيلي هوتشيسون، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الأربعاء، إن "الرد العسكرى من الجانب الأمريكى على الانتهاكات التى تقع في سوريا خطوة مناسبة".



وأضافت هوتشيسون، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن «روسيا عليها التوقف عن دعم النظام السورى».



وكانت دمشق قد أعلنت حالة الاستنفار فى جميع أنحاء البلاد تحسبًا لضربة عسكرية أمريكية.



يُذكر أن الدول الغربية اتهمت دمشق باستخدام الكيميائى فى الهجوم الذي وقع بمدينة دوما فى الغوطة الشرقية، السبت الماضى، فيما نفت موسكو هذه المعلومات، بينما توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.

