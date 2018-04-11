القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
عالم
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:50 م

«هوتشيسون»: الرد العسكري على الانتهاكات فى سوريا «خطوة مناسبة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2124879

قالت كاي بيلي هوتشيسون، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الأربعاء، إن "الرد العسكرى من الجانب الأمريكى على الانتهاكات التى تقع في سوريا خطوة مناسبة".

وأضافت هوتشيسون، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن «روسيا عليها التوقف عن دعم النظام السورى».

وكانت دمشق قد أعلنت حالة الاستنفار فى جميع أنحاء البلاد تحسبًا لضربة عسكرية أمريكية.

يُذكر أن الدول الغربية اتهمت دمشق باستخدام الكيميائى فى الهجوم الذي وقع بمدينة دوما فى الغوطة الشرقية، السبت الماضى، فيما نفت موسكو هذه المعلومات، بينما توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.

موضوعات متعلقة

موسكو تتوعد بالرد على تقليص عدد دبلوماسييها لدى «الناتو»

«ماتيس» يلغي رحلاته الخارجية مع اقتراب الرد على سوريا

أستراليا تعلن دعمها للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 3 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 3 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ 4 أيام

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ 5 أيام

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ 6 أيام

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

الآن

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

السكة الحديد: نحتاج 700 مليون جنيه لتوريد قطع غيار القطارات

«الصحة»: 21% من طلاب الثانوية يرغبون فى الانتحار

«سك العملة» تطرح عملات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

بالفيديو والصور.. الآلاف بالزقازيق يشيعون جنازة الشهيد «الحسيني»

بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

في عيد العلم.. تكريم 30 أستاذًًا وخريجًا بـ«تربية أسيوط»

محافظ القاهرة يطمئن على منظومة النظافة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

أول تعليق من واشنطن على مشروع قناة «سلوى» السعودية

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

مدير تعليم البحيرة يفتتح المهرجان الختامي للأنشطة الطلابية

لاعبوا الإسماعيلي يشاركون في المبارة النهائية لدوري المدارس بالمحافظة

منصور حسن يزور مطرانية بني سويف للتهنئة بعيد القيامة

انتهاء امتحانات المصريين بالخارج.. تعرف على موعد النتيجة

"كشكول" يرصد استعدادات مديريات التعليم لامتحانات العملي بالمدارس الفنية

الأمصار

جلاد أخضر.. أم الجلاد أخضر

الاحتلال يقتحم بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم

«التحالف العربي» يسمح بدخول منظمة لعلاج المرضى اليمنيين

الخارجية الروسية لـ ترامب: أي قصف على سوريا يمثل «جريمة حرب»

بلغاريا تفتتح سفارتها بأبوظبي

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ads
ولاد الكار

«النهار» تجدد التعاقد مع خالد صلاح لتقديم «رئيس التحرير»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك