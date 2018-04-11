محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1371 مشروعًا بقروض بنكية 84 مليونًا

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية «مشروعك» بلغ 1371 مشروعًا بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 84 مليون و844 ألف جنيه.



وقال: أتاحت تلك المشروعات 3777 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.



جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع المتابعة الأسبوعي بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة.



وخلال الاجتماع أكد طاهر مجددا ضرورة وحتمية تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار وتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.