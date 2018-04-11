«عبدالغفار» يهنئ «إسماعيل» بذكرى «الإسراء والمعراج»

بعث وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، برقية تهنئة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



جاء بها:" بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسـيادتكم عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج... إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت تفتح أبواب السماء بالرحمة وتقدم درسًا عظيمًا فى تمييز الحق عن الباطل، وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان، وجسدت نبل رسالة الإسلام، وسمو معانيها، وأكدت قيم الوسطية والاعتدال.. حفظ الله مصر واحةً للخير والأمان.. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".