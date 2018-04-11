3 قرارات للوزراء بالجريدة الرسمية وآخرين بإسقاط وسحب الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



كما نشرت القرار رقم 667 لسنة 2018 بشأن إنشاء كليتين للبنات إحداهما للطب، والأخرى للصيدلة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.



وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 668 لسنة 2018 بشأن خروج من عداد الأراضي الأثرية تل آثار الشجرة – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ (نمرة 104) بالقطعة رقم 2 البالغ مساحته (10 أفدنة و12 قيراطا و23 سهما).



كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2018 بشأن الموافقة على سحب الجنسية المصرية من محمد حسنين منصور دويعر من مواليد فلسطين بتاريخ 27 - 5 - 1985، فلسطيني الأصل، والسابق اكتسابه لها بتاريخ 22-9-2013 بوصفه من أبناء الأم المصرية، لانقطاعه عن الإقامة في البلاد لمدة سنتين متتاليتين.



كما تم إسقاط الجنسية عن محمد سعيد محمد زعرب من مواليد فلسطين بتاريخ 1-8-1973 لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص سابق من وزارة الدفاع.