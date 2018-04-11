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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:48 م

50 بحثًا علميًا بالمؤتمر الدولي الـ11 لصيدلة أسيوط

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2124873

شهدت جامعة أسيوط، اليوم، انطلاق وقائع المؤتمر الدولى الحادى عشر للعلوم الصيدلية، والذى نظمته كلية الصيدلة.

يأتي هذا بحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد عبد المولى عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور محروس عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتور محمود البدرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عرفات نقيب صيادلة أسيوط، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من كليات الصيدلة من مختلف محافظات الجمهورية، وكوكبة الصيادلة من عدد من الهيئات الصيدلية وشركات الأدوية.

وهنأ الدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، كلية الصيدلة لحصولها على شهادة تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة لتكون بذلك أول كلية بالجامعة تنجح فى الحصول على تجديد الاعتماد والممتد حتى عام 2022.

وأشار إلى أن ذلك يعد دليلًا دامغًا على حرص الكلية على تطوير أدائها وبرامجها الدراسية وذلك لمواكبة سوق العمل وتأهيل أبنائها من الطلاب للمنافسة والابتكار، كما يعكس ذلك ما يتم بالكلية من جهد وعمل دءوب، وهو ما جعل إدارة الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والمادية والبحثية لدعم إنشاء مركز تطوير الدواء والذي يقوم بدور رائد وحيوي فى تتبع جودة الأدوية وفحصها للقضاء على الأدوية الرديئة والمغشوشة وطمأنة المواطنين بفعالية عنصر الرقابة الدورية على الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

وفى هذا الإطار جدد الجمال، دعوة إدارة الجامعة لكافة الطلاب والباحثين نحو السعى إلى زيادة أعداد الأبحاث العلمية والنشر العلمي الموسع في مختلف المجلات والدوريات العلمية العالمية، وذلك ياتى انطلاقًا من وعى الجامعة الكامل بقيمة البحث العلمى والعلوم المتقدمة والحديثة فى تلك الآونة.

وأشار الدكتور محروس عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ان المؤتمر يناقش على مدار يومين 50 بحثاُ علميًا متخصصًا فى عدد من المجالات، على رأسها «الصيدلة الصناعية - العلوم الصيدلية - النانوتكنولوجى - الكيمياء الحيوية - علم الأدوية والسموم»، كما يتضمن المؤتمر عقد 9 محاضرات علمية تسلط الضوء على كل ما هو جديد فى المعايير الأكاديمية المرجعية لعلم «الصيدلة - اليقظة الصيدلية - طب الأعشاب».

وأوضح أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر محاضرة خاصة بعرض نتائج الأبحاث العلمية العملية للطلاب والتى أعدها طلاب الكلية وأشرف عليها أساتذة قسمى الصيدلة والعقاقير والكيمياء الطبية، وذلك لأول مرة فى تاريخ الكلية، وذلك يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب المتفوقين قى مجال البحث العلمى.

50 بحثًا علميًا بالمؤتمر الدولي الـ11 لصيدلة أسيوط
50 بحثًا علميًا بالمؤتمر الدولي الـ11 لصيدلة أسيوط
50 بحثًا علميًا بالمؤتمر الدولي الـ11 لصيدلة أسيوط
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